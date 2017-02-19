Визначено усіх фіналістів відбору на Євробачення-2017 (фото, відео)

За підсумками голосування журі та глядацьких голосів до фіналу, не пройшли гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, співачка Анастасія Прудіус, співак Віталій Козловський, гурти Kаdnay, Green Grey і Vivienne Mort.

Виступ гурту O.Torvald:

Виступ співака Melovin:

Раніше, за результатами двох півфіналів відбору до фіналу пройшли група «Сальто назад», Tayanna (співачка Тетяна Решетняк), співачка Illaria та Rozhden.

Фінал національного відбору на пісенний конкурс пройде 25 лютого.