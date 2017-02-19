Визначено усіх фіналістів відбору на Євробачення-2017 (фото, відео)
08:45, 19 лютого 2017Суспільство
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Музичний гурт O.Torvald і співак Melovin стали переможцями третього півфіналу відбору на конкурс «Євробачення-2017» від України.
Фінал національного відбору на пісенний конкурс пройде 25 лютого / УНІАН
За підсумками голосування журі та глядацьких голосів до фіналу, не пройшли гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, співачка Анастасія Прудіус, співак Віталій Козловський, гурти Kаdnay, Green Grey і Vivienne Mort.
Виступ гурту O.Torvald:
Виступ співака Melovin:
Раніше, за результатами двох півфіналів відбору до фіналу пройшли група «Сальто назад», Tayanna (співачка Тетяна Решетняк), співачка Illaria та Rozhden.
Фінал національного відбору на пісенний конкурс пройде 25 лютого.
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