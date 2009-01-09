У Криму зійшли дві лавини: рух з Ай-Петрі перекрито

На 51-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай у Криму зійшли дві снігові лавини і перекрили рух транспорту з плато гори Ай-Петрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інформація про схід лавин надійшла до рятувальників напередодні близько 21.00.

Заручниками снігової лавини виявилися два автомобілі і мікроавтобус, що спускалися з Ай-Петрі (загалом у транспорті знаходилося 16 чоловік).

Рятувальники ялтинського загону Контрольно-рятувальної служби Криму супроводили 16 чоловік до плато. Люди змогли переночувати на гірськолижній базі Контрольно-рятувальної служби, а транспорт до ранку довелося залишити на місці події.

Вранці почалися роботи з розчищення сніжних завалів.

Як повідомляв УНІАН, на 8-9 січня у Криму було оголошене штормове попередження.