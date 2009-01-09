На міжбанку торги доларом відкрилися зростанням котирувань

Євро -11,6615/12,0330 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що триває, – 8,55/8,80 грн., котирування по євро-гривні теж пішли вгору – 11,6615/12,0330 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,3656/1,3658 дол. США (четвер - 1,3554/1,3556 дол. США). У четвер Нацбанк продавав долари за курсом 8,51 грн./дол. США.

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