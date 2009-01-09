Попит на долар підігріває ситуація на газовому фронті - експерт

Торги на валютному ринку показали, що Національний банк України зараз не готовий підтримувати гривню на передноворічному рівні 8 грн./дол.

Таку думку висловив глава департаменту аналітики компанії «Astrum Investment Management» Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

«Після інтервенцій у вівторок по курсу 8,21, вчора Нацбанк продавав долар по курсу 8,51 і оголосив про вихід з продажем долара по 8,21 грн./дол. сьогодні. Проте ми вважаємо, що НБУ на даний момент не може виділити значний об`єм долара для інтервенції у зв`язку з обмеженістю валютних резервів, невизначеністю з приводу боргів перед "Газпромом" і відсутністю контракту на газ на 2009 р.», - говорить експерт.

Ситуація на газовому фронті продовжує підігрівати попит на долар, вважає Ю. БЕЛІНСЬКИЙ.