Ситуація в Києві спокійна і під контролем правоохоронців - МВС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Станом на цей час ситуація в місті спокійна і знаходиться під контролем», - написав він.

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«Сьогодні протягом дня у потенційних учасників акцій і заходів на Майдані Незалежності під час особистого огляду правоохоронцями вилучено: одну гранату РГД-5, п'ять одиниць холодної зброї: 4 ножі і 1 штик-ніж, стартовий пістолет, а також предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Наразі тривають оперативно-слідчі дії до з'ясування всіх обставин», - зауважив радник міністра.

Він додав, що підрозділи Національної поліції та Національної гвардії продовжують нести службу в посиленому режимі і здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення громадського порядку.