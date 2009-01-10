У Сімферополі знову пограбували банк

У Сімферополі невідомий пограбував відділення «Ощадбанку» на вулиці Севастопольській.

Як повідомила сьогодні телефоном кореспондентові УНІАН старший інспектор громадських зв`язків Сімферопольського міського управління міліції Оксана СОРОКОПУДОВА, пограбування сталося 9 січня о 16.40.

Невідомий молодий чоловік з предметом, схожим на зброю, перестрибнув стійку у відділенні банку, вдарив касира у скроню, бризнув в неї з газового балончика, забрав близько 10 тис. грн. і втік. «Невідомий, на вигляд 20 років, слов`янин, забрав гроші: там були і долари, і євро, і рублі. У підрахунку в гривні - близько 10 тисяч», - повідомила О.СОРОКОПУДОВА. Решта касирів, побачивши, що відбувається, натиснули на кнопку тривоги.

У Сімферополі введено в дію план перехоплення, про події проінформовано особовий склад міліції.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 року двоє невідомих забрали з каси одного з відділень «Ощадбанку» в Сімферополі близько 18 тис. грн. Грабіжників поки що не знайдено.