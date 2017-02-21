СБУ викрила схему фіктивної легалізації росіян в Україні

СБУ на Закарпатті викрила механізм незаконної легалізації російських громадян в Україні через фіктивне працевлаштування. Про це повідомили у прес-службі відомства.

«Правоохоронці виявили громадянина Росії, який в Ужгороді оформив юридичну контору на підставних осіб. Фіктивно працевлаштувавшись у ній, уродженець Уфи ділився власним досвідом «легалізації» з іншими іноземцями та особами без громадянства», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, громадянин Росії мав офіційний дозвіл на короткочасне перебування в Україні, але значно перевищив цей термін. Державним установам, уповноваженим продовжити строк законного перебування в нашій країні, він надав неправдиву інформацію про себе, зокрема про начебто його переслідування в Росії.

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«Співробітники СБУ також встановили, що насправді цей іноземець мав намір звернутися до суду, щоб повернути російському «Сбербанку» нібито борги громадян України», - повідомили у СБУ.

На підставі матеріалів СБУ Ужгородський міськрайонний суд прийняв постанову про видворення громадянина РФ за порушення правил перебування в Україні. Іноземцеві також заборонений в’їзд в Україну на три роки.

Як повідомляв УНІАН раніше, більшість жителів Росії схвалюють дії кремлівського режиму щодо підтримки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", що діють на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.