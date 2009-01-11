Скасовано візит Президента України до Угорщини
15:50, 11 січня 2009Суспільство
2858
Про це повідомила прес-служба
Робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорської Республіки, запланований на 12 січня, відмінено.
Про це повідомила прес-служба Глави держави.
У повідомленні зазначається, що візит скасовано через необхідність вирішення невідкладних питань, пов`язаних з поновленням транзиту російського газу до європейських споживачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter