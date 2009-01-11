УПЦ на Помісному соборі в Москві представлятиме 191 делегат

Українську православну церкву Московського Патріархату (УПЦ МП) на Помісному соборі Російської православної церкви в Москві представлятимуть 191 делегат.

Відповідний список розміщено на сайті УПЦ МП.

Українську делегацію очолить Предстоятель Української Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР (САБОДАН).

У помісному соборі братимуть участь представники Київської, Александрійської, Білоцерківської, Бердянської, Вінницької, Володимир-Волинської, Горлівської, Джанкойської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької Івано-Франківської, Каменець-Подільської, Кіровоградської, Конотопської, Кременчуцької, Криворізької, Луганської, Львівської, Мукачевської, Ніжинської, Миколаївської, Новокаховської, Овручської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сарненської, Сєверодонецької, Сімферопольської, Сумської, Тернопільської, Тульчинської, Уманської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Хустської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької, Шепетівської єпархій.

Як повідомляв УНІАН, Помісний собор Російської православної церкви, який вибере нового патріарха, відбудеться 27-29 січня в Москві.

«27 січня відкриється Помісний собор РПЦ, який продовжиться 28 і 29 січня. 30 і 31 січня будуть присвячені підготовці до інтронізації обраного Святійшого патріарха. На 1 лютого призначено інтронізацію», - повідомив журналістам Патріарший місцеблюститель митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛ.

21 грудня Єпископат Української православної церкви Московського патріархату заявив, що вважає Митрополита ВОЛОДИМИРА гідним кандидатом на Первосвятительський патріарший престол і збирається підтримати його кандидатуру під час голосування на Помісному Соборі Російської православної церкви.

“Зараз ведеться робота з підготовки до Помісного Собору, який повинен обрати нового Предстоятеля Російської православної церкви. Напередодні цієї знаменної події ми, Архієреї Української православної церкви, звертаємося до Вашого Блаженства з проханням прийняти наше висунення Вашої кандидатури на Патріарших виборах”, - йдеться у зверненні.

На переконання його авторів, глава УПЦ МП “здатний стати тим зразком в слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті, якого шукають сьогодні віруючі нашої Церкви”.

У свою чергу Митрополит ВОЛОДИМИР (САБОДАН) подякував єпископат УПЦ за довіру, але від відповіді і коментарів утримався, зазначили у прес-службі Предстоятеля УПЦ.

5 грудня на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ, який 18 років очолював Російську православну церкву.