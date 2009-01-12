Запоріжжя одержить на будівництво мостів у 10 разів менше обіцяного

Запоріжжя в 2009 р. на будівництво нових мостів через Дніпро одержить з Держбюджету в 10 разів менше обіцяного.

Згідно з офіційним повідомленням Запорізької мерії, "у 2009 році в загальному кошторисі передбачено всього 100 мільйонів гривень на продовження будівництва стратегічної для країни автомагістралі. І це, незважаючи на обіцянки Президента, прем`єра, екс-спікера і народних депутатів виділити запорожцям, мінімум, 1 мільярд гривень".

За даними прес-служби Запорізького міськвиконкому, "в держбюджеті не передбачено так само жодної копійки на капітальні ремонти лікарень, шкіл, дитячих садів та інших важливих об`єктів Запоріжжя".

Єдиною сферою, де капітальні ремонти в 2009 р. не зупинять, залишиться житлово-комунальне господарство, на яке кошти закладені, але в обсязі, який дозволить "порівняно з минулим роком, під`їздів і будинків відремонтувати на третину менше".