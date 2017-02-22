У ВМС відреагували на затримання матроса з арсеналом зброї для здійснення збройного перевороту

Про це прес-служба ВМС ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"У ВМС ЗС України у зв’язку з тим, що сталося, оперативно вжиті заходи щодо посилення контролю за зберіганням зброї, недопущення незаконного нею заволодіння. За наказом командувача ВМС ЗС України, у військових частинах вже вчора увечері і цієї ночі проведено додаткову перевірку наявності стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що також призначено службове розслідування, покликане з’ясувати обставини, які сприяли скоєнню правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook написав, що в Одесі затримано контрактника ВМС, який збирався везти на столичний Майдан 12 автоматів Калашникова та гвинтівку СВД.

За даними Матіоса, контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Під час допиту затриманий заявив, що закуплену зброю збирався везти вночі до Києва для застосування завтра (22 лютого) на Майдані.