"Здійснити збройний переворот": затриманий контрактник з Одеси пояснив, навіщо хотів привезти автомати на Майдан (відео)

Про це на брифінгу заявили начальник Апарату Голови СБ України Олександр Ткачук та начальник Головного управління військової контррозвідки ДКР СБУ генерал-майор Сергій Левченко, повідомляє прес-служба СБУ.

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«Під час спецоперації оперативники спецслужби викрили в Одесі військовослужбовця-контрактника, який наполегливо вишукував можливість придбати значну кількість стрілецької зброї», ‒ повідомив Ткачук.

За його словами, зловмисник оплатив та отримав 12 автоматів Калашникова та снайперську гвинтівку Драгунова. «Хоча, його плани щодо зброї були грандіознішими: він мав намір закуповувати зброю десятками одиниць», ‒ наголосив Ткачук.

Автомати та гвинтівки зловмисник планував переправити до Києва для застосування під час масових заходів у період 20 - 22 лютого. При контрольній закупівлі зброї він був затриманий оперативниками військової контррозвідки.

«Особа зловмисника дуже цікава. Він є прихильником ультраправого фанатського руху, пропагує ідеї панславізму. Крім того, контрактник, за оперативними даними та за його словами, підтримує ідеологію створення фейкових псевдодержавних утворень». – сказав начальник Апарату Голови СБУ.

Ткачук наголосив, що всі дії та наміри зловмисника були під повним контролем військових контррозвідників та ретельно документувалися у ході негласної слідчої дії – контроль за вчиненням злочину.

«Ми знали його кожний крок та усі плани. Нам було достеменно відомо конкретне місце отримання зброї; місце, де він хотів її тимчасово заховати, та як переправити до столиці», – у свою чергу повідомив Левченко.

Він підкреслив, що забаганки зловмисника не обмежувалися автоматами. «Контрактник хотів також придбати досить специфічні зразки озброєння: безшумні снайперські гвинтівки та великокаліберні кулемети російського виробництва», ‒ зауважив він.

"…нами планувалось виїхати у м. Київ, де під час святкування третьої річниці Революції Гідності здійснити збройний переворот. 20 автоматів, 2 кулемети, одну снайперську гвинтівку та набої до них…", - сказав затриманий контрактник.

На даний час слідчими військової прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Стаття може бути перекваліфікована під час слідчих дій, що тривають. Також СБ України розглядає можливий проросійській слід у підготовці цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Одесі затримано контрактника ВМС, який збирався везти на столичний Майдан 12 автоматів Калашнікова та гвинтівку СВД.