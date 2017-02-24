На Євробачення продали вже майже 15 тисяч квитків, більше половини купили українці

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в парламенті повідомив віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

Він нагадав, що 14 лютого розпочався офіційний продаж квитків на пісенний конкурс. Перший квиток, зауважив Кириленко, придбала переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана.

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"Станом на 09.30 сьогоднішнього дня продано 14 тис. 951 квиток для 52 країн світу, не тільки Європи", - сказав він.

Кириленко зауважив, що 52% квитків придбали українці, а 48% - іноземці. "Ми очікуємо прибуття значної кількості іноземних гостей. Уже зараз велика кількість квитків придбана у Великій Британії, в Німеччині, в Росії, до речі, й в інших країнах Європи, головним чином", - сказав віце-прем'єр.

Кириленко зазначив, що в Україні постійно перебуває кілька провідних іноземних спеціалістів, які допомагають у підготовці конкурсу. Крім того, ближчими днями очікується прибуття інших ключових членів міжнародної команди "Євробачення".

Кириленко також нагадав, що 6 лютого було затверджено плановий кошторис витрат на підготовку та проведення пісенного конкурсу.

"Державний бюджет передбачив 455 мільйонів гривень на проведення "Євробачення". 200 мільйонів гривень передбачено київським міським бюджетом. Також долучається Європейська мовна спілка, яка виділяє кошти у розмірі близько 4,5 мільйонів євро", - нагадав урядовець.

Крім того, додав він, очікуються істотні надходження від продажу квитків та участь спонсорів у різноманітних заходах конкурсу.

Віце-прем'єр також зауважив, що всі питання взаємодії з Європейською мовною спілкою та її менеджерами вирішено.

"Сформовано остаточно команду "Єворобачення", її українську частину. Згідно всіх базових договорів, зараз відбувається набір на роботу як іноземних, так і українських професіоналів, які працюватимуть в дирекції з підготовки та проведення "Євробачення". Цей процес уже завершується, жодних нарікань на цю тему немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 62-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братимуть участь 43 країни. Це рекордна кількість, яка за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі, – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали "Євробачення-2017" у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.