Газпром: ми даємо газ на вхід, він повинен з'явитися на виході!

Російський газ транзитом через територію України має надходити до Європи відразу після подачі його "Газпромом" на вхід в газотранспортну систему (ГТС) України, а не через 36 годин, як заявляє українська сторона, повідомив журналістам офіційний представник холдингу Сергій Купріянов.

"На момент вимушеного припинення постачань газу "Газпромом" 7 січня транзитні магістралі на території України були заповнені російським газом і відповідно, повинні мати необхідний тиск для забезпечення синхронної подачі газу на вході і виході з ГТС України. Як тільки ми даємо газ на вхід, він повинен з`явитися на виході!", - сказав Купріянов.

За словами Купріянова, з початком подачі російського газу на вхід в газотранспортну систему України об`єм виходу газу на західному кордоні України повинен точно відповідати одержаному об`єму. Відповідна телеграма з проханням забезпечити належну підготовку об`єктів ГТС України до прийому російського газу транзитними газопроводами на російсько-українському кордоні направлена в НАК "Нафтогаз України".

РІА “Новости”