Евакуація українців із Сектора Газа ускладнюється

Організація евакуації із Сектора Газа іноземних громадян, у тому числі громадян України, ускладнюється обстановкою в зоні бойових дій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Державі Ізраїль.

Разом з тим у прес-службі запевнили, що МЗС і дипломатичні представництва України в Ізраїлі, Єгипті та Йорданії вживають заходів з метою підготовки чергового етапу евакуації, зокрема, опрацьовуються маршрути, уточнюються списки співвітчизників та здійснюється їх розподіл за північним та південним напрямками до КПП Ерец (Ізраїль)та Рафах (Єгипет).

Загальна кількість громадян України, які також виявили бажання евакуюватися в Україну, становить 206 осіб (68 дорослих та 138 дітей), з яких 129 мешкають на півночі Сектору Газа та 77 - на півдні. Зазначені дані передані на розгляд відповідних ізраїльських структур для отримання дозволу на проведення евакуації.

Ситуація у Секторі Газа продовжує перебувати на постійному контролі в Посольствах України в Державі Ізраїль, АРЄ, Представництві України при Палестинській Національній Адміністрації та в ДКС МЗС України.

Як повідомлялося, раніше із зони конфлікту вже були евакуйовані понад 100 громадян України.