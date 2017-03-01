"Укроборонпром" представив унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ (фото, відео)

Спеціально створений комплекс увібрав у себе новітні досягнення в сфері підготовки пілотів, а його серцем став надсучасний тренажер найвищого рівня за FFS level D за міжнародною сертифікацією, передає прес-служба "Укроборонпрому".

Поєднання надсучасних технологій та типу вертольота робить його унікальним не тільки в Україні, а й у всьому світі. Завдяки цьому вдається зі 100% точністю передати всі аспекти реального польоту, поводження машини при різних умовах та льотних ситуаціях.

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"Можливості комплексу дозволяють пілотам вдосконалити свої навички, відпрацювати застосування техніки під час складних погодних умов, довести до автоматизму дії у аварійних ситуаціях, отримати навики польоту в окулярах нічного бачення, а також застосування озброєння та використання сучасних елементів захисту від засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на виставці IDEX-2017 в ОАЕ.