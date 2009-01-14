Ющенко і Качинський потелефонували до Чехії

У польському місті Вісла Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ провели телефонну розмову з Міреком ТОПОЛАНЕКОМ - прем`єр-міністром Чехії, яка нині головує в Європейському Союзі.

Як повідомляє прес-служба Президента України, сторони обговорили ситуацію з транзитом російського газу до Європи та пропозицію України щодо невідкладного підписання технічної угоди на транзит російського газу до країн ЄС.