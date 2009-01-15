Мистецьке Об’єднання «Остання барикада» традиційно запрошує на самий традиційний зі своїх нетрадиційних фестивалів:

Третій Всеукраїнський Фестиваль Вертепів «Карпатія»

м.Івано-Франківськ, Вічева площа

17 січня. Починаючи з 12.30 і до вечора. Вас вітатимуть вертепи з усієї нені-України: близької Сокальщини і далекої Донеччини, південної Херсонщини та північної Чернігівщини.

Як і завжди родзинкою фестивалю стане «Зірковий вертеп» з відомими, славетними чи то просто знаменитими музикантами, письменниками, політиками та журналістами.

Зірки «Зіркового вертепу»: Богдан Бенюк, Лірник Сашко, Ігор Пелех, Роман Чайка, Юрій Луценко, Давид Жванія, Юрій Стець, Сергій Василенко, Едуард Драч, Андрій Кокотюха, Артем Полежака, Сергій Пантюк, Євген Нищук, Олесь Доній.

Контакти оргкомітету: 8-067-2472602, 8-063-2640561, 8-093-7511620