У Болгарії закінчився газ

Болгарія попросила своїх сусідів - Грецію і Туреччину – про допомогу у зв`язку з припиненням поставок до країни російського газу, повідомив міністр економіки Болгарії Петер Дімітров, передає РБК з посиланням на АР.

За словами міністра, Афіни вже готові надати Болгарії допомогу, оскільки мають у своєму розпорядженні запаси скрапленого газу. При цьому П.Дімітров відзначив, що у разі потреби балканська газотранспортна система може забезпечити постачання до Болгарії 2 млн. куб. м газу на добу.

Нагадаємо, Болгарія, яка не мала на початок газової кризи власних запасів блакитного палива, знаходиться серед країн, які найбільш постраждали від припинення транзиту російського газу країнам Євросоюзу.