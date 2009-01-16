У Болгарії закінчився газ
09:26, 16 січня 2009Суспільство
2884 0
Країна просить сусідів про допомогу
Болгарія попросила своїх сусідів - Грецію і Туреччину – про допомогу у зв`язку з припиненням поставок до країни російського газу, повідомив міністр економіки Болгарії Петер Дімітров, передає РБК з посиланням на АР.
За словами міністра, Афіни вже готові надати Болгарії допомогу, оскільки мають у своєму розпорядженні запаси скрапленого газу. При цьому П.Дімітров відзначив, що у разі потреби балканська газотранспортна система може забезпечити постачання до Болгарії 2 млн. куб. м газу на добу.
Нагадаємо, Болгарія, яка не мала на початок газової кризи власних запасів блакитного палива, знаходиться серед країн, які найбільш постраждали від припинення транзиту російського газу країнам Євросоюзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter