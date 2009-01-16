У Криму оголосили штормове попередження
13:05, 16 січня 2009Суспільство
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Сильні дощі з переходом у сніг
У Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження, повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.
«З 16 по 17 січня на території Автономної Республіки Крим очікується значне погіршення погодних умов», - говориться в повідомленні МНС Криму.
Так, можливі сильні дощі з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця і посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.
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