В Одесі для туристів розробляють маршрути підводних екскурсій

Про це т. в. о. начальника управління культури, національностей, релігій та охорони пам'яток культурної спадщини Одеської ОДА Олена Олійник повідомила, 6 березня, на апаратній нараді в ОДА, пише Контекст-Причорномор'я.

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За даними Управління, на дні акваторії Одеської затоки знаходиться понад 20 пам'яток культурної спадщини — від античності до часів Другої Світової війни.

Як розповіла Олійник, зараз ведеться робота з визначення їх статусу та внесення до Держреєстру нерухомих об'єктів.

«Головна проблема — це несанкціоновані занурення, в внаслідок чого пам'ятники можуть бути пошкоджені або розграбовані. Управління зайнялося розробкою інструкцій відвідування таких об'єктів. А перед початком дайверського сезону ми зустрілися з керівниками дайверських клубів, морської охорони Одеського порту та Держприкордонслужби, щоб спільно запобігати несанкціонованим занурення в місцях знаходження цінних об'єктів. Ми також займаємося розробкою підводних маршрутів для екскурсій туристів-дайверів», — повідомила начальник Управління.