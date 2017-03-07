В Одесі для туристів розробляють маршрути підводних екскурсій
На даний час ведеться розробка екскурсійних маршрутів для туристів-дайверів до підводних пам'яток культурної спадщини, що знаходяться на дні Одеської затоки.
Про це т. в. о. начальника управління культури, національностей, релігій та охорони пам'яток культурної спадщини Одеської ОДА Олена Олійник повідомила, 6 березня, на апаратній нараді в ОДА, пише Контекст-Причорномор'я.
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За даними Управління, на дні акваторії Одеської затоки знаходиться понад 20 пам'яток культурної спадщини — від античності до часів Другої Світової війни.
Як розповіла Олійник, зараз ведеться робота з визначення їх статусу та внесення до Держреєстру нерухомих об'єктів.
«Головна проблема — це несанкціоновані занурення, в внаслідок чого пам'ятники можуть бути пошкоджені або розграбовані. Управління зайнялося розробкою інструкцій відвідування таких об'єктів. А перед початком дайверського сезону ми зустрілися з керівниками дайверських клубів, морської охорони Одеського порту та Держприкордонслужби, щоб спільно запобігати несанкціонованим занурення в місцях знаходження цінних об'єктів. Ми також займаємося розробкою підводних маршрутів для екскурсій туристів-дайверів», — повідомила начальник Управління.