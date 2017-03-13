У МЗС назвали допит в окупованому Криму заступника голови Меджлісу продовженням репресій

13:49, 13 березня 2017
Суспільство
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Допит Джелялова у сімферопольському Центрі протидії екстремізму проводився через донесення невідомого.

facebook.com/nariman.dzhelalov

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала в Twitter, що допит заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова у так званому «центрі з протидії екстремізму» є продовженням репресій в окупованому Росією Криму.

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«Триваючі репресії в АРК. Допит заступника Меджлісу Джелялова. Всі факти документуємо для міжнародних партнерів та судів. Світ має знати правду», - заявила вона.

Раніше, народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в анексованому Сімферополі Джелялова викликали на допит в Центр з протидії екстремізму.

"Наріман Джелялов от уже близько години перебуває на допиті у сімферопольському Центрі протидії екстремізму", - зазначив він.

У свою чергу голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля написав на своїй сторінці в Facebook, що невідомий написав донос на Джелялова.

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Новина в сюжеті: Окупація Криму
Теги: #репресії#кримські татари#Джелялов