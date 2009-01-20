Газпром нарощує постачання на всіх напрямках

Газотранспортна система України о 10.05 за мск почала приймати російський газ.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІНЯНОВ.

«Сьогодні о 10.05 за московським часом почалася передача російського газу через газовимірювальну станцію «Суджа». В даний час ми нарощуємо постачання на всіх напрямках», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Також в управлінні інформації «Газпрому» УНІАН повідомили, що сьогодні о 05.50 «Газпром» направив в Об`єднане диспетчерське управління НАК «Нафтогаз України» (ОДУ) першу заявку на транзит 99,2 млн. кубометрів газу на добу з 10.00 через ГВС «Суджа», яка вже була підготовлена для подачі газу і була під робочим тиском з 13 січня.

Після уточнення заявок європейських і українських споживачів в ОДУ була направлена друга заявка на постачання в напрямку України 423,8 млн. куб. м газу на добу (друга заявка включає першу). З них на експорт через всі основні ГВС на вході і виході ГТС України в обсягу 348,8 млн. куб. м, споживачам України – 75 млн. куб. м.

О 10.05 Україна почала транзит російського газу до Європи, який спочатку почав надходити через ГВС «Суджа». Об 11.10 після узгодження українською стороною другої заявки газ також почав надходити для споживачів України і через інші ГВС.