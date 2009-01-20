На міжбанку торги доларом відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0150/8,1750.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії “ІнтерБізнесКонсалтинг”,ціни на російську валюту впали – 0,2370/0,2450, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,3755/10,5825. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали - 1,2948/50 (понеділок - 1,3296/98).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією на ТОМ’і за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,9800 грн./дол.