Київським вчителям врізали заробіток

З 1 січня в Києві призупинено виплату муніципальних надбавок працівникам сфери освіти: 20-відсоткової надбавки для вчителів та всіх працівників галузі освіти і 50-відсоткової - для адміністрації навчальних закладів.

Про це повідомила в ефірі ТРК “Київ” начальник Головного управління освіти та науки КМДА Лілія ГРИНЕВИЧ.

“З 1 січня ми зараз при нарахуванні заробітної плати змушені керуватися постановою Кабінету міністрів №1036. Це означає, що ми до затвердження міського бюджету, до затвердження фонду заробітної плати на наступний рік не маємо права планувати і виплачувати жодні мотиваційні надбавки, а тільки посадовий оклад”, - повідомила Л.ГРИНЕВИЧ, звертаючи увагу, що питання дуже серйозне, оскільки адміністрації шкіл, керівники шкіл та дошкільних навчальних закладів мали 50-відсоткову надбавку, а це одна третина зарплати.

“Для нас дуже важливо, щоб до бюджету Києва ми могли всі ці надбавки включити, бо якщо вони будуть всі включені і Київрада проголосує з цими надбавками бюджет, то це означає, що навіть зарплата за січень, яка буде отримана без надбавок, потім, в лютому буде компенсована і в лютому будуть надбавки за січень”, - наголосила начальник управління освіти.

Щодо сьогоднішнього стану виплати зарплати освітянам Л.ГРИНЕВИЧ повідомила, що на даний момент не вся заборгованість за грудень погашена. За інформацією Л.ГРИНЕВИЧ, ситуація була складною у двох районах – Деснянському та Солом’янському.

“До свят не всі педагоги отримали повністю зарплату за грудень. В деяких районах пішли шляхом того, що їм дали посилений аванс, але всю зарплату вони не отримали – це, зокрема, Деснянський район. Там повинна бути виплачена заробітна плата 16 січня працівникам галузі, які працюють в дошкільних установах, а після цього наступний транш - усім працівникам загальноосвітніх шкіл. Так само у Солом’янському районі була затримка з виплатою заробітної плати, але до 19 січня вона мала бути вся виплачена”, - сказала вона.