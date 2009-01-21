Поки немає грошей на охорону, у школах почергують учителі

Головне управління освіти та науки Києва внесло до проекту бюджету міста на 2009 рік пропозицію про виділення коштів на охорону навчальних закладів столиці.

Про це повідомила начальник ГУ освіти та науки Лілія ГРИНЕВИЧ в ефірі ТРК “Київ”.

Вона пояснила, що торік не вистачило бюджетних коштів до кінця року на здійснення охорони через подорожчання цих послуг. При цьому Л.ГРИНЕВИЧ зазначила, що тільки в Києві охорона в навчальних закладах здійснюється за бюджетні кошти, і сказала, що вважає це досягненням столиці.

“Ми зараз прораховуємо, скільки це буде коштувати столиці і пропонуємо в нашому проекті бюджету по галузі освіти також кошти на охорону навчальних закладів. Без сумніву, охорона навчальних закладів потрібна. Ми будемо прагнути, щоб на це було виділено бюджетне фінансування”, - поінформувала вона.

На запитання, чи можуть депутати Київради, які будуть затверджували бюджет, відхилити пропозицію освітян, Л.ГРИНЕВИЧ відповіла: “Ви знаєте, що депутати мають на це право, особливо коли ми говоримо про нестандартну ситуацію – ситуацію фінансової кризи в Україні. Очевидно, що ми отримали певні контрольні цифри від Міністерства фінансів, і ці цифри будуть якимось чином впливати і на нас”. Водночас вона додала, що “місто буде думати, скільки воно може додати до того, для того, щоб забезпечити нормальне утримання і розвиток галузі” з урахуванням безпеки дітей. “У проекті бюджету системи освіти подана ця стаття, і тепер ми чекаємо, як далі будуть розвиватися події”, - підкреслила Л.ГРИНЕВИЧ.

За її даними, місто має на сьогодні певну заборгованістю за послуги з охорони навчальних закладів за грудень минулого року. Однак при цьому вона зазначила, що в останній місяць 2008 р. в деяких школах охорона вже не здійснювалась або здійснювалась за рахунок “внутрішніх резервів”. Зараз, за словами Л.ГРИНЕВИЧ, організована охорона навчальних закладів за допомогою чергувань вчителів, які слідкують, щоб не заходили до закладів сторонні особи.