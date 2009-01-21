Усі країни Євросоюзу почали отримувати російський газ
08:28, 21 січня 2009Суспільство
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Повідомив представник Єврокомісії
Усі країни ЄС, в які російський газ надходить транзитом через Україну, почали знову отримувати його. Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії.
Першою газ отримала Словаччина, другою - Угорщина, ще напередодні о третій дня. А надвечір російський газ отримали Болгарія, Боснія, Хорватія, Чехія, Австрія і Словенія. Після цього уряд Хорватії скасував надзвичайний енергетичний стан.
А вже вночі газ прийшов у Німеччину, Італію і Францію.
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