Усі країни Євросоюзу почали отримувати російський газ

Усі країни ЄС, в які російський газ надходить транзитом через Україну, почали знову отримувати його. Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії.

Першою газ отримала Словаччина, другою - Угорщина, ще напередодні о третій дня. А надвечір російський газ отримали Болгарія, Боснія, Хорватія, Чехія, Австрія і Словенія. Після цього уряд Хорватії скасував надзвичайний енергетичний стан.

А вже вночі газ прийшов у Німеччину, Італію і Францію.

ICTV