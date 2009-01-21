У Донецьку пройшли урочистості з нагоди Дня Соборності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, урочистості почалися з церемонії покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку, в якій взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, заступник голови облради Владимир ІШКОВ, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Потім в обласному академічному музично-драматичному театрі відбулися урочисті збори представників громадськості й трудових колективів. Виступаючи перед присутніми, С.ДЕРГУНОВ зазначив, що кожен регіон сучасної України робить свій внесок у розвиток держави.

Завершилися урочистості святковим концертом.