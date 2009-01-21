Україна в 2009-му заробить на транзиті більше, ніж в 2008-му

Компанія "Нафтогаз України" в 2009 році заробить значно більше на транзиті газу, ніж у 2008 році, заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

"На транзиті Україна заробить значно більше грошей, ніж у 2008 році", - сказала прем`єр в ефірі українського телеканалу "5 канал".

Тимошенко сказала, що більше вдасться заробити саме завдяки низькій ціні на технологічний газ. Вона нагадала, що ціна на технологічний газ у 2009 році становить 153,9 доларів за тисячу кубів, тоді як в 2008 року він коштував 179,5 доларів за тисячу кубів.