Папа Римський проповідуватиме в Інтернеті

Папа Римський проповідуватиме у всесвітній мережі. Для цього Ватикан підписав контракт з найбільшою інтернет-компанією Google.

Римська католицька церква йде в ногу з часом – звертатися до пастви понтифік буде на популярному порталі YouTube. Там у Ватикану з`явиться власний відеоканал, де крім Папи Римського Бенедикта XVI, користувачі інтернету зможуть побачити святі місця, а також значущі події в католицькому світі. Широке представництво в мережі стало можливим для Ватикану завдяки договору про співпрацю з компанією Google. Деталі угоди оприлюднять сьогодні. Під прицілом десятка телекамер і в оточенні натовпу журналістів підсумки переговорів оголосить Енріке де Кастро, топ-менеджер Google і власник порталу YouTube. З боку Ватикану в проекті бере участь телевізійний центр і радіо Святого Престолу. До речі, сьогодні вони готуються до святкування дня Франциска Сальського – святого покровителя журналістів.

Додамо, що раніше Ватикан вже відкрив власний сайт. Для цього була зареєстрована нова доменна зона «va».

Эхо Москвы