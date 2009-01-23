Папа Римський проповідуватиме в Інтернеті

08:12, 23 січня 2009
Суспільство
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Ватикан підписав контракт з Google

Папа Римський проповідуватиме у всесвітній мережі. Для цього Ватикан підписав контракт з найбільшою інтернет-компанією Google.

Римська католицька церква йде в ногу з часом – звертатися до пастви понтифік буде на популярному порталі YouTube. Там у Ватикану з`явиться власний відеоканал, де крім Папи Римського Бенедикта XVI, користувачі інтернету зможуть побачити святі місця, а також значущі події в католицькому світі. Широке представництво в мережі стало можливим для Ватикану завдяки договору про співпрацю з компанією Google. Деталі угоди оприлюднять сьогодні. Під прицілом десятка телекамер і в оточенні натовпу журналістів підсумки переговорів оголосить Енріке де Кастро, топ-менеджер Google і власник порталу YouTube. З боку Ватикану в проекті бере участь телевізійний центр і радіо Святого Престолу. До речі, сьогодні вони готуються до святкування дня Франциска Сальського – святого покровителя журналістів.

Додамо, що раніше Ватикан вже відкрив власний сайт. Для цього була зареєстрована нова доменна зона «va».

Эхо Москвы

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