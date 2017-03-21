Журналісти показали елітну нерухомість й авто судді Вищого госпсуду, яка живе "на зарплату" (фото, документи)

Суддя Вищого господарського суду та кандидат на посаду судді нового Верховного суду Стратієнко Людмила Василівна - власник елітної нерухомості та автомобілів, хоча у її декларації стверджується, що єдиний дохід - зарплата.

У 2014 році, крім зарплати, суддя Стратієнко отримала дохід від продажу майна, передає ProSud. Припускаємо, що йдеться про продаж автомобіля Toyota RAV4 2008 р. в., який зазначався у декларації за 2013 рік, однак не фігурував далі. До речі, ціна продажу автомобіля надто скромна – лише 140 тис. 386 грн.

У декларації Стратієнко не вказано жодного члена родини, а отже, усім своїм майном вона користується сама, й набуте воно самотужки.

Щодо майна, згідно з декларацією, суддя володіє квартирою площею 101 кв. м., земельною ділянкою під Києвом та будинком площею 260 кв. м. в селі Хотів Київської області.

Активісти показали цей будинок:

"Враховуючи розміщення населеного пункту неподалік столиці, якість та розмір побудованого житла, припускаємо, що його вартість є дещо вищою задекларованої. Сьогодні будинки такої площі в с. Хотів коштують біля 10 млн. грн", - йдеться в розслідуванні.

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У державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо квартири судді Стратієнко, однак, за даними ProSud, ця квартира розташована неподалік центру Києва, в елітному будинку за адресою вул. Предславинська 31/11.

Сьогодні квартира такої площі у цьому будинку коштує щонайменше 250 тис. дол., або 6,5 млн. грн. Цікава ситуація також з рухомим майном судді Стратієнко. Як уже зазначалося, до 2014 року вона мала автомобіль Toyota RAV4 2008 р.в. А у 2014 авто такої ж марки і року випуску з’явилося у рідної сестри судді Стратієнко – Ірини Чамати.

Сама ж Стратієнко придбала у 2014 році новий позашляховик BMW X3 2014 року випуску. Вартість цього автомобіля складає щонайменше 40 тис. дол.

Навіть якщо припустити, що вартість свого майна суддя Стратієнко вказала без жодних занижень, для його придбання Людмилі Василівні знадобилося б працювати, не витрачаючи ані копійки щонайменше 8 років.

"Так, згідно з е-декларацією за 2015, готівкою суддя Стратієнко зберігає 100 тис. грн. У декларації за 2016 рік вказані вже інші суми: 50 тис. грн. та 4 тис. дол., тобто загалом 150 тис. грн. або практично половина річної заробітної плати судді", - йдеться у розслідуванні.

В декларації за 2016 рік вказано, що суддя також здійснила грошовий подарунок у розмірі 150 тис. грн., тобто половини своєї заробітної плати.

"Якщо зважити, що власні готівкові кошти судді зросли на 50 тис. грн порівняно з попереднім роком, то виходить, на обслуговування чималого нерухомого майна, доволі витратного автомобіля та прожиття у 2016 році суддя витрачала лише 10 тис. грн у місяць. Доволі сумнівно", - підсумували у ProSud.