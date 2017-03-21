У Дніпрі відбувся мітинг на захист тварин від живодерів (фото)

Сьогодні, 21 березня, жителі Дніпра влаштували мітинг біля міськради, щоб захистити тварин від живодерства.

Про це повідомляє ресурс "Інформатор".

На мітинг вийшли волонтери КП «Друг» та небайдужі мешканці міста. Вони вимагають прийняття законопроекту 5119-1, який передбачає гуманне ставлення до тварин. Деякі активісти навіть прийшли на пікет зі своїми улюбленцями.

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«Ми зібралися тут вже втретє, підтримати проект, який посилює заходи покарання за жорстоке поводження з тваринами. Справа в тому, що цей законопроект вже давно був би розглянутий. 95 % депутатів нашої Верховної Ради його підтримали, крім Парубія, який блокує винесення цього проекту на розгляд, мотивуючи тим, що зараз не час приймати такі закони. Ми вкрай обурені, тому що, на наш погляд, саме зараз час приймати такі закони. Адже Україна прагне стати цивілізованою країною, і чому відповідні закони повинні прийматися потім, а не зараз?», — розповіла волонтер.

За її словами, останнім часом почастішали ситуації з відстрілом тварин. Щодня в притулки надходять тварини, понівечені людьми, наприклад, з кульовими пораненнями, відірваними лапами, отруєннями.