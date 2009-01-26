Голову федерації джиу-джитсу вбили з особливою жорстокістю

Співробітники Головного управління МВС України в Запорізькій області розкрили вбивство голови Запорізької обласної федерації джиу-джитсу Павла Галя, якого торік було по-звірячому вбито.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, заява про зникнення відомого спортсмена надійшла в міліцію в серпні 2008 р. від одного з його родичів, який заявив, що П.Галь виїхав відпочивати до Бердянська і не повернувся.

"Співробітниками міліції була проведена ретельна перевірка інформації. Її результати, а також результати низки розшукових заходів, наштовхнули оперативників на версію про вбивство. На підставі зібраних співробітниками міліції матеріалів в грудні 2008 року прокуратурою було порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства", - повідомили в ЦГЗ.

Як поінформували УНІАН в керівництві Запорізького главку міліції, зроблено це було після того, як у різних частинах міста були виявлені фрагменти розчленованого тіла спортсмена.

За підозрою в скоєнні злочину були затримані двоє чоловіків - 34-річний місцевий житель і 20-річний син загиблого.

"За даними попереднього слідства, - повідомили в ЦГЗ, - вбивство було скоєно з корисливих мотивів. Зіграли роль і неприязні особисті відносини. Злочин сплановано заздалегідь, а постраждалого було вбито з особливою жорстокістю".