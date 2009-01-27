Родичі моряків з «Фаїни» вважають, що на них просто наплювали

Родичі моряків з “Фаїни” вважають, що прийшов час поставити питання: “чи є громадянство (України – ред.) у нас”. Про це заявила Ольга Гіржева – мати моториста Артема Гіржева у прямому ефірі програми “Шустер live” на ТРК “Україна”.

Пані Гіржева вважає, що моряки “Фаїни” та їхні родичі, які в Україні дарма добиваються уваги чиновників до проблеми звільнення екіпажу судна, насправді мають українське громадянство тільки на папері. “Ми не відчуваємо, що ми – громадяни України. В Конституції України в третій статті написано, що зобов’язані піклуватися про громадян, які знаходяться за кордоном. Де це піклування? Де? Якщо взяти за сто відсотків – і одного відсотка цього немає. Ми не бачимо його – цього піклування. Ми відчуваємо, що на нас наплювали – вибачте мене за слово таке. Наплювали і зовсім не відчувають, що є "Фаїна”, - заявила Ольга Гіржева.

До цього жінка додала, що вона та родичі інших членів екіпажу на прохання трьох чиновників з МЗС мовчали два з половиною місяці. Це були "голова консульської служби МЗС України Сергій Олексійович Погорєльцев, це Сергій Миколайович Бородінков, це Олександр Іванович Науменко..., - перерахувала чиновників пані Гіржева. “Нас просили: "Не звертайтеся в засоби масової інформації: ви заважаєте переговорам". Ми мовчали. Ну скільки ж можна мовчати? Ну чотири ж місяці!” (екіпаж судна “Фаїна” перебуває у піратському полоні – ред.)