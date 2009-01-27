Невідомі підпалили офіс Полтавського обкому КПУ

У Полтаві невідомі підпалили офіс обласного комітету КПУ.

Як повідомив сьогодні журналістам голова Полтавського обкому Комуністичної партії України, депутат обласної ради Олександр МАСЕНКО, вчора вночі невідомі розбили вікно офісу, пролили щось схоже на солярку на підвіконня і підпалили.

“Згоріло підвіконня, папери, шпалери, закопчені стіни і стеля. Палії дотепер не знайдені”, - сказав О.МАСЕНКО.

Він повідомив, що проінформував про підпал депутатів облради і губернатора Валерія АСАДЧЕВА.

“Міліція поки що на цей кричущий випадок не відреагувала. Якщо вони і надалі так реагуватимуть, то невідомі і облдержадміністрацію спалять”, - заявив О.МАСЕНКО.

Він також зазначив, що раніше невідомі били шибки в офісі і обливали офіс фарбою. Зловмисники тоді так і не були знайдені.