У Мукачеві п'яний прокурор, тікаючи від патрульних, влаштував ДТП (фото)

Прокуратура Закарпатської області розпочала досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в ніч на 10 вересня в Мукачевому за участі працівника Мукачівської місцевої прокуратури.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, одночасно працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області за вказаними матеріалами внесено відомості до ЕРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зауважується, що внаслідок ДТП працівника прокуратури, який наразі перебуває у відпустці, було доставлено до Мукачівської ЦРЛ з діагнозом забій головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Водночас Патрульна поліція Ужгорода та Мукачевого на своїй сторінці у Facebook повідомила подробиці ДТП. За даними поліції, близько опівночі полісмени побачили припаркований на пішохідному переході «Форд». Поліцейські зупинилися, щоб попередити водія про відповідальність за порушення ПДР, але той натиснув на газ і почав тікати.

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Поліцейські розпочали переслідування втікача, який на вимоги зупинитися не реагував. Згодом водій не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та зніс металеву огорожу магазину. За інформацією поліції, водій поводив себе підозріло та неадекватно і мав ознаки алкогольного сп‘яніння. Він також пропонував патрульним «вирішити ситуацію» за певні кошти. В поліції зауважили, що жодних документів на право керування у чоловіка не було. Патрульні повідомили про необхідність тесту на алкоголь, після чого водій, погодившись, почав прямувати до своєї автівки, але вже за кілька секунд почав тікати.

Патрульні наздогнали чоловіка, але він поводився неспокійно, вдарив в обличчя одного полісмена, а іншого - вхопив за руку. «Поліцейські були змушені силоміць заспокоїти втікача, скрутивши його руки за спину та одягнувши кайданки», - наголошується у повідомленні. Потім, зауважили у поліції, водій почав імітувати погіршення самопочуття. Швидка медична допомога госпіталізувала його до лікарні.

За інформацією поліції, у лікарні патрульні помітили, що чоловік вживав якусь невідому речовину, виймаючи її зі згортків з фольги. «Згодом стало відомо, що доставлений у лікарню 26-річний чоловік є прокурором у Мукачеві, а крім того – сином одного з керуючих лікарів Мукачівської ЦРЛ», - поінформували у поліції.