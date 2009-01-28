У Київенерго пояснили, чому 40 шкіл сидять у пітьмі

Акціонерна компанія "Київенерго" поновила постачання тепла та електроенергії тим соціальним закладам столиці, які погасили борги повністю або частково та погодили із компанією гарантійні листи про сплату заборгованості найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК "Київенерго", з 27 січня компанія поновлює електропостачання всіх закладів, які фінансуються із міського бюджету, оскільки компанія отримала гарантійний лист столичної адміністрації про сплату до кінця січня частини боргу у розмірі 20 млн. грн.

З 28 січня "Київенерго" в повному обсязі поновлює електропостачання медичним закладам, які утримуються за рахунок районних бюджетів та прийняли заходи для термінового погашення заборгованості. Натомість, в медичних закладах тих районів Києва, керівники яких наразі не вирішили питання зі сплатою боргу, електропостачання поновлено частково – тільки для тих об’єктів, які мають безпосереднє відношення до лікувального процесу.

Наразі із боргами перед АК "Київенерго" розрахувалися Печерський, Святошинський та Дарницький райони міста Києва. Таким чином, всі заклади які були відключені від електроенергії у цих районах, а це 10 об’єктів, на сьогодні мають електрику та працюють в нормальному режимі.

Підключення до електроенергії закладів освіти, які мають районне підпорядкування та фінансування, триває в індивідуальному порядку та під особисту відповідальність керівників районів. Наразі "Київенерго" отримала лише усну домовленість про сплату боргу найближчим часом та вимагає негайної підготовки офіційних документів, зокрема гарантійного листа та погодженого графіку сплати.

"Ми вдячні керівникам районів, які спромоглися вирішити питання швидко та не тримали мешканців цих районів у заручниках за борги. Сподіваємося, що надалі державні службовці будуть уважніше відноситися до виконання обов’язків щодо сплати за послуги тепло- та електропостачання. Натомість, досі залишається невирішеним питання по Деснянському району. Керівник району не поспішає вирішувати питання сплати боргу у галузі освіти, який на сьогодні складає 900 тис. грн. за електроенергію та 5 млн. 500 тис. грн. за теплову енергію. Через це без електрики залишилися 40 шкіл району", - заявив комерційний директор АК "Київенерго" Сергій ЧЕХ.

"Київенерго" також отримала частину боргу "Київводоканалу" у розмірі 7 млн. грн., при загальній заборгованості понад 438 млн. грн. Щодо сплати основної частини боргу, керівництво "Київенерго" та "Київводоканалу" проводять низку зустрічей із метою скласти графік погашення повної заборгованості.

Нагадаємо, процедура відключення від тепло- та електроспоживання найбільших боржників, серед яких в основному заклади, які фінансуються з міського та районного бюджетів, а також комунальні підприємства розпочалась з 22 січня. Поновлення електропостачання споживачів відбувається після перерахування коштів та складення графіків погашення заборгованості.