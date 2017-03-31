У Слов’янську жінку засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з терористами "ДНР"

У Слов’янську жінку засуджено до 8 років ув’язнення за співпрацю з терористами «ДНР».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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«Встановлено, що у січні-лютому 2016 року обвинувачена, діючи умисно, сприяла діяльності терористичної організації «ДНР». Жінка збирала та передавала бойовикам відомості щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування підрозділів та військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні АТО в районі с. Зайцеве, Микитівського району та м. Горлівки Донецької області.», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, контактувала вона із бойовиком на прізвисько «Старшина», який є військовослужбовцем так званого «розвідувального підрозділу 3-ї бригади міністерства оборони ДНР».

У подальшому терористи використовували отриману інформацію під час артилерійських обстрілів місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України.

Пособницю терористів затримали у лютому 2016 року.

Колегія суддів Слов’янського міськрайонного суду визнала жительку с. Зайцеве винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння терористичній організації), і призначила покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного її майна, поінформували в прокуратурі.