Авдіївка залишається без централізованого електропостачання

Станом на 7 год 1 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

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Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кубічних метрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності). До аварійно-відновлювальних робіт залучено 42 осіб та 16 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті тимчасово припинено водопостачання.