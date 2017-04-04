На Волині суд взяв під варту викритого на хабарі у 2 тисячі доларів голову РДА

У Волинській області взято під варту з можливістю внесення застави викритого на хабарі у 2 тис. доларів голову Любомльської райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, запобіжний захід чиновнику у виді тримання під вартою з можливістю внесення 480 тис. грн. застави обрано за клопотанням прокуратури сьогодні, 3 квітня.

Зазначається, що голові райдержадміністрації оголошено підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину – вимаганні та одержанні службовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч.4 ст. 368 КК України).

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У відомстві нагадали, що неправомірну вигоду в розмірі 2 тис доларів посадовець одержав 30 березня за винесення та підписання ним розпорядження про надання в оренду земельної ділянки площею 16 га з числа земель, невитребуваних часток (паїв) за межами населених пунктів, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Проте його одразу було викрито правоохоронцями.

На даний час вирішується питання про відсторонення його від посади.