Начальника департаменту Одеської ОДА, який "погорів" на хабарі, взяли під домашній арешт

Суд обрав керівнику департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОДА Сергію Помазану, якого затримали 28 березня під час отриманні хабара, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, рішення про обрання запобіжного заходу виніс сьогодні Приморський районний суд Одеси.

«Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди», - зазначила прес-секретар.

Вона додала, що офіцери військової прокуратури Південного регіону України спільно зі спецпідрозділом «К» УСБ України в Одеській області затримали чиновника «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди у сумі 50 тис. грн.

В цілому він отримав 75 тис. грн за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності.

Військова прокуратура Південного регіону України повідомила чиновника про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня в Одесі був затриманий керівник департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОДА Помазан за підозрою в отриманні хабара у сумі 75 тис. грн. З них перші 25 тис. грн він отримав у лютому, 50 тис. грн – у день затримання. За словами заступника військового прокурора Південного регіону Євгена Нетужилова, підозрюваний мав намір отримувати 50 тис. грн щомісяця за «кришування» бізнесу підприємця.

Повідомлялося, що «про корупційні ризики», пов'язані з діяльністю цього чиновника, військова прокуратура офіційно інформувала близько року тому Міхеіла Саакашвілі, який тоді очолював Одеську ОДА. Зокрема, передбачалося, що чиновник мав відношення до отримання хабара 30 грудня 2015 року керівником департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської ОДА Тетяною Марченко в розмірі понад 1,4 млн грн.