Курси валют у київських обмінниках

Середній курс купівлі долара США у комерційних банках Києва сьогодні зменшився на 0,6%, порівняно з 30 січня, і склав 8,10 грн., продажу – збільшився на 0,4% – до 8,32 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках столиці сьогодні зменшився на 2,6%, порівняно з 30 січня, і склав 10,32 грн., продажу – зменшився на 0,02% – до 10,89 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в столичних банках збільшився на 0,07%, порівняно з 30 січня, і сьогодні склав 0,2068 грн., курс продажу зменшився на 0,6% – до 0,25 грн.

Курс валют, встановлений на сьогодні у банках столиці:

“Укрсиббанк”: долар США – 8,10/8,35 грн., євро – 10,25/10,85 грн., рубель – 0,22/0,26 грн.;

“Укргазбанк”: долар США – 7,85/8,20 грн., євро – 10,00/10,60 грн., рубель – 0,21/0,26 грн.;

“Діамантбанк”: долар США – 8,16/8,35 грн., євро – 10,30/10,95 грн., рубель – 0,20/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн., до євро – 9,86832 грн.