Суд Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Суд у Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

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Про це в неділю в коментарі Крим.Реалії заявив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

«Усім фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – УНІАН) на місяць продовжили арешт. Судове засідання проходило одночасно щодо всіх затриманих, усі четверо обвинувачуваних перебували в клітці. Звинувачення представило якісь оперативні дані, що на території України ці люди визнані політв'язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підставою не відпускати їх, бо Україна сприятиме переміщенню обвинувачуваних на свою територію», - заявив Курбедінов

Адвокат додав, що «впродовж трьох днів буде подано апеляційну скаргу, після чого буде її розгляд у Верховному суді Криму».

Раніше повідомлялося, що суд проходив у закритому режимі, і на нього не пустили нікого, крім адвокатів.

Джерело: http://ru.krymr.com/a/news/28419185.html

Як повідомляв УНІАН, діяльність ісламської організації «Хізб ут-Тахрір» заборонено в РФ, організація визнана терористичною.

Взимку 2015 року в тимчасово окупованому Севастополі були заарештовані четверо кримських татар, підозрюваних в участі в діяльності «Хізб ут-Тахрір»: Руслан Зейтуллаєв, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов.

У вересні 2016 року суд у Ростові-на-Дону засудив Зейтуллаєва, якого російська влада називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір», до семи років колонії загального режиму, Сайфуллаєв, Ваітов і Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Загалом у справі про тероризм й участі в ісламській організації «Хізб ут-Тахрір» проходять 14 кримських татар.