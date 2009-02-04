Бессарабський ринок виставлять на торги

Аукціон з продажу прав оренди приміщень на території Бессарабського ринку в Києві буде проведений Київською міжнародною фондовою біржею 17 лютого. Про це повідомляє сайт “Недвижимость” з посиланням на Korrespondent.net.

За умовам торгів, після отримання прав оренди приміщень, загальна площа яких становить 601,5 квадратних метра, інвестор буде повинен відкрити в них продовольчий магазин. При цьому в договорі наголошується, що в асортименті магазина має бути не менше 20 найменувань товарів споживчої корзини. Максимальна націнка на товари магазину лімітована 10 відсотками. Термін договору оренди - п`ять років.

Стартова ціна, встановлена на торгах, 800 тисяч гривень. Крок аукціону - 50 тисяч гривень. Величина орендних ставок для квадратного метра приміщень першого поверху - 100 гривень за місяць. Підвальні приміщення, площа яких 277,9 квадратних метра, будуть здані в оренду за ставкою 50 грн./кв. м.

Торги пройдуть в приміщеннях Бессарабського ринку в 13.00.

Бессарабський ринок побудований на Хрещатику в 1910-1912 роках на гроші цукрозаводчика Лазаря Бродського.