ІС: бойовиків змушують до травня поміняти українські паспорти на псевдопаспорти "ДНР" і "ЛНР"

На окупованій території Донбасу ватажки «ДНР» і «ЛНР» примушують бойовиків до травня поміняти українські паспорти на «паспорти» псевдодержавних утворень.

Як повідомляє «Інформаційний спротив», за вказівкою російських кураторів, ватажки «ДНР» і «ЛНР» віддали вказівки посібникам «МО» і «МВС» обох формувань забезпечити обов'язкову заміну в «армійських корпусах» і «правоохоронних органах» українських паспортів на «паспорти» псевдодержавних утворень.

Зазначається, що вказаний термін заміни – до травня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, в РФ паспорти "ДНР" і "ЛНР" прирівняли до українських. Тепер для громадян, які отримали "паспорти" "ДНР" і "ЛНР", діють ті ж міграційні правила, що і для громадян України.

Раніше, 18 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.