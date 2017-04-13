На Київщині старшокласники побили 9-річного хлопчика

На Київщині у школі смт Іванків, кілька підлітків побили чотирикласника. Факт підтвердила в.о. прес-секретаря Київського облуправління Нацполіції Віталія Грохольська, пише ТСН.ua

"Є зареєстрований факт, що побили хлопчика. Зараз проходить судово-медична експертиза. Встановлюється ступінь важкості нанесених тілесних ушкоджень хлопчику 2007 року народження", - повідомила вона.

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За фактом побиття було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.296 ККУ "хуліганство".

Грохольська зауважила, що мати із сином перебувають вдома. До лікувального закладу вони не зверталися. Потерпілий звинувачує у нападі трьох старших хлопців 16-ти, 13-ти і 14 років. Поліцейські наразі проводять опитування і встановлюють, хто був присутній на місці інциденту.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Чернігові поліція розслідує побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки. Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб). Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.