У Єрусалимі тисячі людей сьогодні пройдуть Шляхом Скорботи з молитвою за Україну - Митрополит Антоній

Православні віряни з України та різних куточків світу нестимуть списки 100 відомих в Україні чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

«Щорічно у Велику п’ятницю в Єрусалимі звершується хресна хода саме тими вулицями, де колись ступала нога Христа Спасителя, Який ніс Свій важкий хрест. Кожного року звершується чин такої хресної ходи, який очолює Блаженнійший Патріарх Єрусалима і всієї Палестини. Місія «Господнім шляхом в молитві за Україну» – це масштабна хресна хода, яку організовує Українська Православна Церква, зі 100 іконами Божої Матері, які для цього привезені в Єрусалим. Ця хресна хода є особливою, сугубою молитвою за нашу багатостраждальну Україну», - повідомив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За його словами, ідея місії «Господнім шляхом в молитві за Україну» з’явилася на сході України, де майже три роки не вщухає війна.

«Блаженнійший Митрополит Онуфрій благословив цю молитву. Тому до Єрусалима привезені ікони з усіх куточків України. Водночас біля цих ікон звершують свої молитви наші віруючі на півночі, півдні, сході, заході, в центрі України. Це сугуба молитва, яка об’єднується в Єрусалимі і в Україні. Ми, віруючі люди, усі свої уповання покладаємо на Бога. І тому ми віримо, що Господь, Який постраждав у ці дні в Єрусалимі, і Божа Матір, Яка була присутня при цьому, обов’язково допоможуть», - побажав митрополит Антоній.

Як повідомляв Центр інформації УПЦ, місію «Господнім шляхом у молитві за Україну», з благословення Блаженнішого Митроолита Онуфрія, реалізують Центр інформації УПЦ, Паломницький центр і Благодійний проект «Наша Лепта».

Після хресної ходи Шляхом Скорботи, організатори представлять ікони Патріарху Єрусалимському Феофілу III у його резиденції напередодні Великої Суботи з проханням молитв за нашу державу.