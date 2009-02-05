ЄС закликає Україну напружитися

Україна втратила багато часу на шляху реформ, але Євросоюз все ж запропонує їй нові амбітні плани, заявила комісар ЄС із зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер. У четвер у Празі відбудеться зустріч Україна-ЄС.

За словами єврокомісара з питань зовнішньої політики й політики добросусідства Беніти Ферреро-Вальднер, засідання в Празі трійки Україна-ЄС надасть можливість для обговорення розвитку відносин між Києвом та Брюсселем у світлі останніх подій. Передусім, це світова фінансова криза, нещодавня газова суперечка між Україною та Росією, а також прогрес у переговорах щодо укладання угоди про асоціацію.

Беніта Ферреро-Вальднер наголошує, що Україні нині варто збільшити зусилля щодо втілення економічних та політичних реформ, оскільки дуже багато часу було втрачено через внутрішні проблеми. В той же час, єврокомісар планує надати українському міністру закордонних справ Володимиру Огризку більше інформації стосовно ініціативи “східного партнерства”, яка дозволить поглибити відносини та взаємообмін у багатьох галузях.

Стосовно енергетики, сторони обговорюватимуть підготовку до майбутньої конференції інвесторів з модернізації української газотранспортної системи, яка має відбутися у травні. За підрахунками експертів Єврокомісії, необхідно витратити щонайменше 2,5 мільярди євро, щоб українські трубопроводи і надалі змогли перекачувати нинішні обсяги пального. За словами Ферреро-Вальднер, Єврокомісія допоможе Україні стати надійним партнером щодо транзиту енергоносіїв.

Німецька хвиля