У Маріуполі спецназівці вчилися звільняти заручників із захопленого терористами поїзда (фото, відео)

У Маріуполі в понеділок, 17 квітня, відбулися тактичні навчання спецназу – силовики реалізували комбінацію зі звільнення заручників із захопленого поїзда і затримання злочинців. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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За легендою навчань, всередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню у разі, якщо вимоги зловмисників не будуть виконані.

На місце події прибув спецназ. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки.

Першими відкрили вогонь терористи, це і стало сигналом для дій спецназівців. Звільнення відбувалося по двох напрямках: одна група потрапила всередину через двері, одночасно друга - розбила два вікна вагона.

«За мить уже виходили знешкоджені нападники. Жертв серед заручників немає», - підсумували в Нацполіції.