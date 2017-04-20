В Одесі за отримання 70 тисяч гривень хабара затримано чиновника ОДА

В Одесі сьогодні при отриманні великого хабара затримано чиновника Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали керівника відділу погоджень у сфері господарської діяльності департаменту екології та природних ресурсів ОДА.

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За даними співробітника главку, підозрюваний, за попередніми даними, вимагав і отримав 70 тис. грн від представника мережі автозаправних станцій.

Наголошується, що затриманий працював в ОДА ще до призначення керівником облдержадмінстрації Максима Степанова.

Радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк підтвердив УНІАН факт проведення спецоперації.

«Зараз ведуться слідчі дії і документування», - повідомили в главку.